توقعات بمزيد من انخفاض أسعار الذهب خلال أيام.. اعرف السبب

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معدلات تغير وانخفاض الذهب ستكون ملحوظة بعد قرار مد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج، المرتقب صدوره من مجلس الوزراء وفق الطلب المقدم بمد المبادرة.

معدلات انخفاض أسعار الذهب

ونوهت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن معدلات التغير في السعر المحلي للذهب ستكون واضحة وملحوظة بمجرد الإعلان عن تطبيق المبادرة ومدها لفترة إضافية، خاصة بعد استقرار السوق المحلية للذهب على مدار الـ6 أشهر الماضية منذ بدء تطبيق المبادرة في 11 مايو الماضي وحتى 11 نوفمبر الجاري.

مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب

وأشارت المصادر، إلى أن مد مبادرة الاعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج، متوقع لها أن تحدث التغيرات التالية في السوق المحلية:

- زيادة نسبة الخام المحلي للذهب في السوق نتيجة الذهب القادم من الخارج.

- توازن ما بين العرض والطلب في السوق المحلية.

- حماية المستهلك من أي زيادات سعرية في الذهب غير مبررة، مما يعني حدوث استقرار في السعر.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه سيتقدم بطلب لمد مبادرة الاعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج، قبل انتهاء المدة الحالية للمبادرة والتي تنتهي في 11 نوفمبر الجاري.