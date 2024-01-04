حالة طقس الإسكندرية اليوم.. انتهاء نوة رأس السنة (صور)

شهدت حالة طقس الإسكندرية اليوم أجواء شتوية مميزة، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة انحسار فرص سقوط الأمطار، بعد انتهاء نوّة رأس السنة اليوم، والتي بدأت السبت الماضي، وتجلّت حالة الطقس المميزة بشروق الشمس، مع وجود سحب تُجمل سماء الإسكندرية، وتُنذر بأمطار في الأيام المقبلة.

ورصدت عدسة «الوطن» أشكال الأجواء المميزة على كورنيش الإسكندرية من حيث درجات الحرارة التي بدت أفضل، نتيجة ظهور الشمس صباحًا مع توقف الأمطار ما سهل حركة المواطنين بسهولة ويسر.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنّ الوقت الراهن يعد واحد من أفضل أجواء الشتاء في المدينة الساحلية إذ يشهد طقس الإسكندرية اليوم اعتدال في الحرارة ظهرا، نتيجة تسجيل درجة الحرارة العظمى 21 مع غياب سقوط الأمطار ما يُسهّل حركة المواطنين بسهولة ويسر.

برودة ليلا على الإسكندرية

وناشدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مواطنيها بعدم الانخداع بذلك الاعتدال إذ إنّ من المتوقع أن تتبدل الأمور ليلًا نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية، مع زيادة الشعور بالبرودة وقتها نتيجة سرعة الرياح التي 30 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

نصائح طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنّ من الضروري على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية البارد اليوم كونه طقسا شتويا شديد البرودة.