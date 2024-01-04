البيئة: 121 محطة لرصد جودة الهواء.. ومنظومة الإنذار المبكر تكشف مصادر التلوث

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تمتلك شبكة رصد بيئي متكاملة تضم 121 محطة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة إنذار مبكر تضم 58 نقطة دراسة، وذلك بهدف رصد جودة الهواء ومتابعة مصادر التلوث.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ الوزارة تعمل على تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، وربطها بمنظومة الإنذار المبكر، وذلك لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الوزارة قامت بإجراء عمليات رصد بيئي بالتعاون مع وزارة البترول، وذلك للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة، استجابة لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحة خانقة ليلاً، مؤكّدة أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحسين جودة الهواء في مصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات، منها:

- تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.

- ربط الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمنظومة الإنذار المبكر.

- إغلاق المنشآت الصناعية المخالفة.

- تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والنقل النظيف.