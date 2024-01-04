توزيع 400 كيلو لحوم على 200 أسرة من الأكثر احتياجا في البحيرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة جمعية الأورمان في تنظيم احتفالية لتوزيع عدد 400 كيلو لحوم مجانا على 200 أسرة من أهالي قرى كفر داوود وأبو غزالة والسلام والزهور.

جاء ذلك للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية البحيرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في البحيرة، إنّه تم توزيع 400 كيلو لحوم على 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا من المسحيين.

تضافر الجهود لتوفير مساعدات للأسر

وأكدت وكيلة وزارة التضامن أهمية تضافر كل الجهود؛ لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية تحرص دائمًا على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وتابع بأنّ الجمعية بمحافظة البحيرة نفّذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.