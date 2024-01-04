«الإحصاء»: ارتفاع أعداد المهاجرين إلى 250 مليونا بحلول 2050

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العدد رقم 106 من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات)، والذي يشمل عدة دراسات تحليلية عن رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر، والفرص والتحديات، وتمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر، واتجاهات وأنماط الطلاق في مصر خلال الفترة من 2018 - 2022.

وأعلن الجهاز في بيانه إتاحة البيانات الصادرة في المجلة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز لجميع المستخدمين اعتبارا من اليوم 4 يناير، آملين أن تحقق هذه الدراسات الفائدة المرجوة منها.

واستعرض البيان أهم الأهداف والنتائج لهذه الدراسات، ومنها:

نتائج بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية:

- إمكانية وصول عدد المهاجرين بسبب التغير المناخي في عام 2050 إلى 250 مليون مهاجر.

- أعلى نسبة للهجرة في تعداد 2017 كانت بسبب الزواج وبلغت32.7%، أما في تعداد 2006 فكانت أعلى نسبة للهجرة بسبب مرافقة آخرين 35.9%، وكانت أقل نسبة للهجرة بسبب الطلاق والترمل في كلا من تعدادي 2017 و2006 حيث بلغت1.1% و0.6% علي التوالي.

- تقدم مصر مركز واحد في نتائج مؤشر أداء تغير المناخ 2023 بالمقارنة بالسنة السابقة 2022، ويلاحظ تقدم ملحوظا فى المؤشرات الفرعية (التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استخدام الطاقة، سياسة المناخ).

وأشار البيان، إلى أنه بصفة عامة يمكن إرجاع تقدم مصر في مؤشر تغير المناخ إلى العديد من الإنجازات التي حققتها، لتقليل انبعاثاتها من الكربون، وتمويل الاستثمارات الخضراء وتشجيع المواطنين على حماية المناخ، واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططها.

- ارتفاع حاصلات القطن بنحو 30لإ بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الاخذة في الارتفاع، ما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11% إلى 36% على مدار نفس الأفق الزمني.

نتائج بيانات تمكين المرأة

- السيدات في الفئة العمرية من (15-49 سنة) في ريف الوجه القبلي هن الأقل تمكينًا والأكثر حرمانًا من خدمات الصحة الإنـجابية، والأكثر تعرضًا لعوامل الخطر على الصحة الإنجابية.

- استمرار وجود فجوة في استخدام الانترنت والهاتف المحمول بين الجنسين.

- السيدات في المحافظات الحضرية وإقليم وجه بحري (خصوصا حضر وجه بحري) هن الأكثر تمكينا.

- النساء بمحافظات الحدود والوجه القبلي هن الأقل حصولا على رعاية حمل منتظمة.

- أكثر عوامل الخطر على الصحة الإنجابية في مصر انتشارا هو ختان الاناث، وارتفاع معدل الولادات لدى المراهقات.