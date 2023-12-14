ناقشت معدلات الطلاق.. دورة تدريبية لمشروع «مودة» بطب جنوب الوادي

عُقدت بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، دورة تدريبية لمشروع مودة «المبادرة الرئاسية لحماية كيان الأسرة المصرية» تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على غويل عميد كلية الطب والدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وزارة التضامن الاجتماعي

حضر جانب من التدريب الدكتور ممدوح المصري المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة علي منسق مشروع «مودة» بالجامعة.

تناولت ورشة العمل الجوانب المؤدية إلى كثرة عدد الطلاق في الأسر المصرية ودوافعها وكيفية علاجها، وتثقيف المجتمع المقبل على الزواج من الشباب، مع توضيح كيفية اختيار الشريكين للآخر، وتذليل كل ما يعرقل الحياة الأسرية السليمة، ولاقت الندوة تفاعلا كبيرا من الطلبة والطالبات، الذين شاركوا برأيهم في الأمر، ما أثرى التدريب وزاد من تفاعل الجميع.

وتحرص جامعة جنوب الوادي، على مناقشة المشكلات التي تواجه المجتمع والعمل على البحث فيها بهدف حلها.