مركز السموم بجامعة سوهاج يوفر تحليلات ترقي الوظائف العليا بأسعار مخفضة

شهد مركز السموم الإكلينيكية والبيئة بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، إقبال كبير من قبل المواطنين والعاملين بالدولة، لعمل التحليلات الطبية الخاصة بالترقي للدرجات الوظيفية العليا، إذ يستقبل المركز بمعدل 120 حالة يوميًا.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن مركز علاج السموم بالمستشفي الجامعي، يقدم العديد من الخدمات للجمهور الخارجي والعاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص، ومنها إجراء تحاليل السموم والمخدرات للمواطنين، وكذلك للشركات والهيئات المختلفة، إلى جانب توعية الجمهور بأخطار الأدوية والسموم وكيفية التعامل معها، وتدريب الأطباء من وزارة الصحة والجامعة علي استقبال وعلاج حالات التسمم.

يستقبل أكثر من 120 حالة في اليوم الواحد

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن مركز السموم الإكلينيكية والبيئة، يستقبل أكثر من 120 حالة في اليوم الواحد، لعمل إجراءات تحليل المواد المخدرة وتعاطي الكحليات، لجميع الفئات من المرضي والموظفين المقبلين على الترقي للدرجات الوظيفية العليا، بالإضافة إلى تحليل مستوي عقار «الميسوتريكسات»، الخاص بمرضي الأورام.

المركز يعمل طوال أيام الأسبوع

وأضاف الدكتور مينا فايز، مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي، أن المركز يعمل طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية، وأن نتيجة التحاليل تظهر في نفس اليوم بمقابل مادي منخفض التكاليف، مضيفًا أن نتيجة التحاليل معتمدة ومعترف بها رسميًا ومختومه بشعار الجمهورية، وأسعارها تقل 60%؜ مقارنة بمثيلتها خارج المركز.