تراجع في سعر طن الحديد اليوم.. كم سجل؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الخميس 4-1-2024، انخفاضا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم، وفقا لآخر تحديثات الأسعار الرسمية المعلنة.

سعر طن الحديد اليوم الخميس

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40 ألفًا و171 جنيهات تسليم أرض المصنع، وذلك عقب انخفاضه 20 جنيها في الطن.

سعر حدید عز اليوم

وجاء سعر حديد عز بـ42 ألفا و627 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وذلك عقب انخفاضه 200 جنيه في الطن اليوم.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية سجل 39 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 39 ألفا جنيه.

أسعار الحديد عالميا

وعن أسعار الحديد اليوم الخميس، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن هناك ارتفاعا في الأسعار العالمية في متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 580 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل 510 دولارا للطن الواحد.