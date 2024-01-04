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انخفاض أسعار الحديد اليوم الخميس 4-1-2024 بالأسواق

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:15 ص | الخميس 04 يناير 2024
الحديد - صورة أرشيفية

الحديد - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 4-1-2024 بالأسواق المحلية، انخفاضا مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء، وتحديداً سعري طن حديد عز وطن الحديد الاستثماري، حيث يتابع أسعار مواد البناء، قطاع كبير من المواطنين يوميا.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الخميس، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، في آخر تحديث لأسعار مواد البناء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وشهد سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس انخفاضاً في سعر الطن، حيث سجل اليوم 40171 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

كما شهد سعر حديد عز اليوم الخميس تراجعاً هو الآخر، حيث سجل اليوم 42627 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع المستهلك».

سعر الأسمنت الرمادي

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الخميس 2283 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات أسعار الحديد اليوم الخميس على المستوى العالمي، والتي جاءت كالتالي:

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 580 دولارا.

- متوسط سعر طن البليت: 510 دولارا.

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 136 دولارا.

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