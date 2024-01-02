أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق المصرية

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق، ليسجل سعر طن حديد عز 42 ألفًا و627 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 40 ألفًا و197 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-1-2024 بمصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 42 ألفًا و627 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 40 ألفًا و197 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 41 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 41 ألفًا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 40 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألفا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 41 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 40 ألفا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 40 ألفا و200 جنيه للطن.