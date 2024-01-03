أسعار الحديد اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق.. تراجع الاستثماري

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 3-1-2024 بمختلف الأسواق المحلية تراجعاً في سعر طن الحديد الاستثماري، واستقراراً في سعر طن حديد عز، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث يُعد الحديد أهم مواد البناء التي يتابع المواطنين أسعارها يومياً.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي «أسعار بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء استقراراً مقارنة بسعره أمس، حيث سجل اليوم 42827 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

انخفاض سعر الحديد الاستثماري اليوم

فيما شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء انخفاضاً، حيث سجل اليوم 40192 جنيهاً في سعر طن الواحد، وهو سعر بيع المستهلك، وفقاً لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية.

سعر الحديد اليوم عالمياً

كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن سعر الحديد على المستوى العالمي، حيث سجل متوسط سعر البليت 510 دولاراً للطن الواحد، كما سجل متوسط سعر طن حديد التسليح 576 دولاراً، أما عن الحديد الخام فسجل متوسط سعره 136 دولاراً في الطن.