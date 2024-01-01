أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين 1-1-2024 بالأسواق المصرية، وذلك تزامناً مع بداية العام الجديد 2024، إذ وصلت قيمة التراجع نحو 44 جنيهًا، ويرجع ذلك إلى عده أسباب منها وفره المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين 1-1-2024 بالأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر طن حديد عز

- يسجل سعر طن حديد عز في الأسواق 39 ألفًا و897 جنيهًا.

سعر طن حديد المصريين

- يبلغ سعر طن حديد المصريين 42 ألف جنيه.

- كما وصل سعر طن حديد العتال في الأسواق إلى 41 ألفًا و500 جنيه.

- أما سعر طن حديد عطية يسجل 41 ألفًا و300 جنيه.

- فيما يسجل حديد سرحان 40 ألفًا و300 جنيه.

- ووصل سعر طن حديد العشري في بداية التعاملات الصباحية إلى 40 ألفًا و100 جنيه.

- وعن سعر طن حديد بيانكو يبلغ الآن 40 ألف جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

- وبالنسبة لسعر طن حديد مصر ستيل يسجل 40 ألفًا و200 جنيه.

- ووصل سعر حديد السويس للصلب 42 ألف جينه.