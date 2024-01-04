استقالة مسؤول أمريكي اعتراضا على تعامل بايدن مع العدوان على غزة

في واقعة جديدة تكشف مدى الخلافات الداخلية في الإدارة الأمريكية فيما يخص إدارة السياسات الأمريكية تجاه العدوان على غزة، أعلن مسؤول بارز في وزارة التعليم الأمريكية استقالته، موضحا أن سبب الاستقالة طريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الصراع في غزة.

طارق حبش: لا استطيع البقاء صامتا

واستقال طارق حبش، المساعد الخاص في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بوزارة التعليم الأمريكية من منصبه بإرسال رسالة إلى وزير التعليم الأمريكي ميجال كاردونا قال فيها: إنه «لا أستطيع البقاء صامتا بينما تغض الإدارة الطرف عن الفظائع المرتكبة بحق الفلسطينيين الأبرياء، فيما وصفه خبراء حقوقيون بارزون بأنه حملة إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية».

يأتي ذلك في أعقاب إصدار 17 عضوا من حملة جو بايدن الانتخابية، تحذيرا في رسالة بلا توقيعات، من أن الرئيس يمكن أن يخسر أصواتا بسبب هذا الملف الشائك، مطالبين بايدن بوقف إطلاق النار، ولم ترد حملة بايدن بعد على طلب للتعليق.