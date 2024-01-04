رئيس جامعة الزقازيق يهنئ أسقف فاقوس والعاشر بعيد الميلاد المجيد

هنأ خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان بمقر المطرانية بفاقوس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا عيدًا سعيدًا يجتمع فيه المصريين جميعًا على المحبة والسلام.

أبناء الوطن نسيج واحد

وأعرب الدرندلي عن أجمل التهاني وأرق الأمنيات بهذه المناسبة العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الإخوة المسيحيين وسائر الشعب المصري، مشيرًا إلى أنّنا جميعًا أبناء وطن واحد نتعلم ونعمل من أجل تقدمه وبنائه وتنميته.

عمق مشاعر الأخوة والتسامح بين المصريين

وأكد رئيس جامعة الزقازيق عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار ويحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب الأنبا مقار عن امتنانه لزيارة رئيس جامعة الزقازيق والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء، وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.