شروط استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة.. والأوراق المطلوبة

في يوليو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على قانون جديد يسمح باستخراج بطاقة الرقم القومي لمن يبلغ 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وبناء على ذلك، نوضح شروط استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة.

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 15 عامًا.

- أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب الآلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

تختلف الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي حسب الحالة الاجتماعية للمواطن، وهي كالتالي:

بالنسبة للأعزب:

- استمارة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد.

- صورة شخصية.

- إيصال سداد رسوم البطاقة.

أما للمتزوج فالأوراق المطلوبة كالتالي:

- شهادة ميلاد.

- صورة شخصية.

- إيصال سداد رسوم البطاقة.

- قسيمة الزواج.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية

استخراج البطاقة الشخصية من خلال مكاتب السجل المدني، وخطوات الاستخراج كالتالي:

1. شراء استمارة البطاقة الشخصية من مكاتب السجل المدني.

2. كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة.

3. تقديم الأوراق المطلوبة.

4. دفع رسوم البطاقة.

5. التصوير.

6. استلام البطاقة الشخصية بعد المدة المحددة.

رسوم استخراج البطاقة

تختلف رسوم استخراج البطاقة حسب مدة التي تستخرج فيها، فتبلغ رسوم الاستمارة العاجلة 125 جنيهًا.