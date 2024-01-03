استخراج 28 ألفا و500 بطاقة تموينية في الشرقية خلال 2023

أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنّه خلال عام 2023، اتُخذت عدة إجراءات لتوفير الخبز للأهالي، وذلك وفق بيان اليوم.

تشغيل 4 مخابز في القرى الأكثر احتياجًا

وقالت وكيلة وزارة التموين، إنه جرى تشغيل 4 مخابز في القرى الأكثر احتياجًا، ليصبح عدد المخابز البلدية 2568 مخبزًا.

وأشارت إلى تنفيذ 28 ألفًا و500 إضافة تموينية وفصل اجتماعي، ونقل 843 بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى، وإضافة وخصم 324 فردًا من البطاقات التموينية، وتنفيذ 33 ألفًا و780 بطاقة فصل اجتماعي.

استخراج 55 ألف بطاقة تموينية بدل تالف

وجرى استخراج 55 ألفًا و718 بطاقة تموينية بدل تالف، واستخراج 15 ألفًا و66 بطاقة تموينية بدل فاقد، و16 بطاقة تموينية إيقاف وتشغيل بطاقة وعمل 1216 تظلمًا لبطاقات موقوفة، وإدخال 4 آلاف و723 بطاقة مضبوطة على القائمة السوداء، واستخراج 683 بطاقة للمحرومين من الدعم والأكثر احتياجًا.