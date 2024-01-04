بدأ العد التنازلي لاختبارات نصف العام، بحسب جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بمحافظة الفيوم، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول خلال الفترة من السبت 13 وحتى الأربعاء 24 يناير الجاري، بينما تنطلق امتحانات الصف الثاني خلال الفترة من الأحد 14 وحتى الثلاثاء 23 يناير، وفقًا لعدد المواد في كل يوم.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل موعد وجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بمحافظة الفيوم، وضوابط الامتحانات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ضوابط جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، التي تمثلت في الآتي:

- تكليف التوجيه بوضع مختلف الامتحانات، والإشراف عليها وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

- تتولى كل إدارة تعليمية، إعداد جدول امتحانات للمواد التي لا تُضاف للمجموع والواردة في القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، على أنّ تُعقد قبل امتحانات نصف العام 2024 بوقتٍ كافٍ.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، كالآتي:

- السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والفلسفة والمنطق.

- الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والأحياء.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الفيوم كالآتي:

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان مواد اللغة العربية، والكيمياء، والجغرافيا.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة الجبر والتفاصل وحساب المثلثات.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية، وتطبيقات الرياضيات، والتاريخ.

- الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والفلسفة والمنطق.