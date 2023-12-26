أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، الترم الأول 2024 في 8 محافظات.

تبدأ الامتحانات فى يناير المقبل، وتستمر لأكثر من 6 أيام ما بين الشعبتين العلمية والأدبية.

وتضم جداول الامتحانات مواعيد امتحان كل مادة سواء فرعية أو مضافة للمجموع وضوابط الامتحانات والمدة الزمنية لكل امتحان.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في 8 محافظات

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في 8 محافظات وفقا لمديريات التربية والتعليم التابعة لها.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الشرقية

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية.

- الخميس 11 يناير: الكيمياء و التاريخ.

- الأحد 14 يناير: الفيزياء والفلسفة.

- الثلاثاء 16 يناير: الجغرافيا.

- الخميس 18 يناير: الرياضيات.

- الاثنين 22 يناير : الأحياء و اللغة الأجنبية الثانية.

- الأربعاء 24 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في البحر الأحمر

- يوم الأحد 14 يناير: اللغة العربية و أحياء.

- يوم الثلاثاء 16 يناير: مادة الرياضيات والتاريخ.

- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء.

- يوم الأحد 21 يناير: مادة فيزياء وجغرافيا.

- يوم الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الجيزة

- الاثنين 15 يناير: مادة اللغة العربية.

- الأربعاء 17 يناير: الرياضيات.

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

- الاثنين 22 يناير: التاريخ، والأحياء.

- الثلاثاء 23 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 24 يناير: الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

- السبت 13 يناير: اللغة العربية، و الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الإسماعيلية

- الاثنين 15 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 17 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، و التاريخ.

- الثلاثاء 23 يناير: الفيزياء، الفلسقة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في المنوفية

- الأحد 14 يناير: الكيمياء.

- الاثنين 15 يناير: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- الثلاثاء 16 يناير: التاريخ.

- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 18 يناير: الفيزياء.

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- الاثنين 22 يناير: الأحياء، والفلسفة.

- الثلاثاء 23 يناير: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الفيوم

- السبت 13 يناير: اللغة العربية و الفلسفة والمنطق .

- الاثنين 15 يناير: الكيمياء و الجغرافيا

- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الثانية والأحياء

- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء .

- الأربعاء 24 يناير: الرياضيات و التاريخ .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في سوهاج

- السبت 13 يناير: اللغة العربية، والجغرافيا.

- الاثنين 15 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، و الفلسفة والمنطق.

- الأربعاء 17 يناير: الكيمياء، والتاريخ.

- الأحد 21 يناير: الرياضيات، والأحياء.

- الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في البحيرة

- الأحد 14 يناير: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية

- الاثنين 15 يناير: التاريخ

- الثلاثاء 16 يناير: الأحياء

- الأربعاء 17 يناير: الكيمياء.

- الخميس 18 يناير: الجغرافيا

- الأحد 21 يناير: اللغة العربية

- الاثنين 22 يناير: الفلسفة والمنطق

- الثلاثاء 23 يناير: اللغة الإنجليزية

- الأربعاء 24 يناير 2024: الرياضيات