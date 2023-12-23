جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بالفيوم

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024، إذ من المقرر أن تنطلق منتصف شهر يناير المقبل وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي بنهاية الأسبوع الثالث من نفس الشهر وفقًا لما ورد في الجدول.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم، فضلًا عن ضوابط الامتحانات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 ينطلق كالآتي:

- الأحد 14 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات إذ يبدأ من 9:00 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، يليه انطلاق امتحان مادتي الكيمياء لشعبه «علمي»، والجغرافيا لشعبة «أدبي» لمدة ساعتين من 12:30 وحتى 2:30 ظهرًا.

- الثلاثاء 16 يناير 2024.. امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، لمدة 3 ساعات، تبدأ الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 12:00 ظهرًا.

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف تبدأ من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، ثم امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات لشعبة «علمي»، والتاريخ لشعبة «أدبي» لمدة ساعتين ونصف تبدأ 11:00 صباحًا وتستمر حتى 1:30 ظهرًا.

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي لمدة ساعتين، تبدأ من 9:00 حتى 11:00 صباحًا، ثم امتحان علم النفس والاجتماع لشعبه «أدبي» لمدة ساعتين من 9:00 حتى 11:00 صباحًا.

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمده 3 ساعات بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، يليه امتحان مادتي الأحياء لشعبة «علمي»، والفلسفة والمنطق لشعبة «أدبي» لمدة ساعتين من 12:30 حتى 2:30 ظهرًا.

ضوابط امتحانات الترم الأول 2024

وتتمثل ضوابط امتحانات الترم الأول 2024 للصف الثاني الثانوي في الآتي:

- تتولى الإدارة التعليمية، إعداد جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، قبل امتحانات المواد الأساسية بوقت كافٍ.

- يتم تكليف التوجيه بوضع الامتحانات والإشراف عليها حسب مواصفات الورقة الامتحانية.