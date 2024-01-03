جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في 6 محافظات.. تنطلق 17 يناير

أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في 6 محافظات، والمقرر أن تنطلق الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، على إنّ تنتهي قبل موعد إجارة نصف العام 2024 في مختلف المحافظات، والتي ستبدأ رسميًا السبت 27 يناير حتى 8 فبراير المقبل، بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مطلع العام الجاري.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في 6 محافظات بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكشف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، موعد انطلاق الاختبارات النظرية لطلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك في الفترة من الثلاثاء 9 وحتى الأربعاء 24 يناير الجاري بحسب جدول كل مديرية على حدة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 والذي من المقرر أن يكون كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان الجبر والإحصاء.

الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الإسكندرية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024 كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية.

الخميس 18 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان الجبر.

الأربعاء 24 يناير.. امتحان العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 وفقًا للسطور الآتية:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والحاسب الآلي.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان الهندسة.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية

وبحسب التربية والتعليم، فإنّ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024 يكون كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان العلوم، والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية البحيرة

ووفقًا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024 فإنّ امتحانات نصف العام 2024 تكون كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادتي الجبر، والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادتي الهندسة، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان العلوم.

الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية أسيوط

وأخيرًا فإنّ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2024 يأتي كالآتي:

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الرياضية.