«زراعة البحيرة»: تطهير 70%من المصارف والمساقي استعدادا لموسم الشتاء (صور)

نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة موفق محمود ساري، عمليات تطهير لـ2207 كيلومترات من المساقي، 1211.25 كيلومتر من المصارف، من إجمالي مستهدف تطهيره 3024.5 كيلومتر مساقي و1999 كيلو مصارف.

تطهير مصارف البحيرة استعدادا للشتاء

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنّ خطة التطهير تشمل تطهير الترع والمصارف كافة، ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية، إذ بلغت نسبة التطهير بمراكز المحافظة 70%.

نسب التطهير بمراكز البحيرة

ووصلت نسبة التطهير بمركز دمنهور إلى 63% وأبوحمص 71.5% وشبراخيت 62% والدلنجات 87% والمحمودية 73% وكفر الدوار 44% والرحمانية 95.45% وجناكليس 72% وكوم حمادة 50.70% ورشيد 83% وادكو 75.68% وايتاى البارود 85.17% وحوش عيسى 75% وأبوالمطامير 90.5% .

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة ورفع حالة التأهب والاستعداد المستمر لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه وإزالة المخلفات أولًا بأول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.