«مش ده الحل».. رد حاسم من «التموين» بشأن إغلاق سوق الذهب لضبط الأسعار

مع تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي، وارتفاع سعر الجرام عن أسعار الذهب عالميا، يتساءل كثيرون عن آليات ضبط وإحكام الرقابة على سوق الذهب ومدى غلق سوق الصاغة وصولا إلى سعر مقارب للسعر العالمي الذي تحدده بورصة الذهب عالميا.

أسعار الذهب

وأكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أنّه لا يمكن على الإطلاق اتخاذ قرار من أي جهة بغلق الصاغة من أجل السيطرة على الأسعار، على اعتبار أنّ الذهب مثله كأي سلعة يحكمها مبدأ العرض والطلب، مؤكدا أنّ أسعار الذهب في طريقها للاستقرار، حيث يستقر سعر جرام الذهب حاليا عيار 21 عند 3150 جنيها.

وأكد مستشار وزير التموين، أنّ تزايد الشراء على الجنيهات والسبائك الذهب من قبل المواطنين السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وبالتالي غلق السوق لن يكن حلا للأزمة بل سيفاقمها.

نصحة بشراء أم بيع الذهب؟

وأكد الدكتور ناجي فرج، أنّه بعد الوصول إلى سعر عادل ومقارب للعالمي، يشهد السوق استقرار سعر الذهب محليا، وعن الاتجاه المثالي للمواطنين في البيع أم الشراء للمواطنين، قال مستشار وزير التموين: «الاتجاه لشراء الذهب حتى وإن حدث انخفاضا بعد عملية الشراء لا يعد خسارة، فالاستثمار في الذهب طويل الأجل، والذهب لا يخسر أبدا».

ووجّه فرج، نصيحة مهمة للراغبين ببيع الذهب حاليا، قائلا: «الفترة الحالية لجني الأرباح، لكن للمضطرين للبيع فقط، ولا ننصح بالبيع إن لم يكن هناك ضرورة قصوى».