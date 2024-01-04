توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في محافظة كفر الشيخ، بكنيسة مارجرجس بالحامول وكنيسة مارجرجس ببيلا، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ.

دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وفقًا لخطة الحماية المدنية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وأشادت «جلالة»، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأفاد «شعبان»، بأنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».