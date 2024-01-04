معلومات عن لوحة «المعبودة وادجيت» في متحف كفر الشيخ

عرض متحف كفر الشيخ، لوحة «المعبودة وادجيت» الأثرية النادرة، وهي من مقتنيات المتحف المتميزة، وتمتلك شكلًا مستطيلًا من الحجر الجيري، عليها نحت بارز لثعبان الكوبرا الذي يرمز إلى المعبودة «وادجيت».

من هي «المعبودة وادجيت»؟

ووفقاً لما ذكرته نهلة نبيه، متدربة بمتحف كفر الشيخ، في بيان صادر عن المتحف، فإنّ «المعبودة وادجيت» عُبدت في الإقليم السادس من أقاليم الدلتا في مدينة دب القديمة، المعروفة باسم مدينة بوتو أو تل الفراعين، بالقرب من مدينة دسوق بكفر الشيخ، التي أطلق عليها المصريون القدماء اسم «بر وادجيت» أي مدينة «وادجيت».

وأضافت «نبيه»، أنّ «وادجيت» كانت هي حامية مصر السفلى، ويعني اسمها «الخضراء»، وصُورت في هيئة كوبرا مجنحة أو ثعبان كوبرا مرتدية تاج الشمال الأحمر، واعتبرت كحامية ومربية للمعبود حورس.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.