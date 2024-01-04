كيف يراعي مشروع قانون العمل الجديد حقوق العمالة غير المنتظمة؟.. قانوني يجيب

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر صدوره في الفترة المقبلة، العديد من المزايا الجديدة للعمالة غير المنتظمة، إذ ينص على إنشاء صندوق خاص بهم، وتقديم منح لهم، وتوفير تأمينات اجتماعية لهم، وتنظيم عملهم.

إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة

وقال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، إنَّ إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة سوف يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء من خلال تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، ومن ثم يحدد اختصاصات هذا الصندوق، ونظام العمل به، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي.

وأكّد «عبدالمجيد» لـ«الوطن»، أنَّه سوف تكون هناك رسوم مقررة على صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة وسوف تكون بنسبة لا تقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، وسوف يحدد مشروع القانون العمل الجديد نظام تحصيلها، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفعل بصرف منحة لهم 1000 جنيه، وتمّ فتح باب التسجيل فيها منذ بداية شهر يناير الجاري.