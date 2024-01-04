رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كيف يراعي مشروع قانون العمل الجديد حقوق العمالة غير المنتظمة؟.. قانوني يجيب

كتب:

سهيلة هاني
01:16 م | الخميس 04 يناير 2024
العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر صدوره في الفترة المقبلة، العديد من المزايا الجديدة للعمالة غير المنتظمة، إذ ينص على إنشاء صندوق خاص بهم، وتقديم منح لهم، وتوفير تأمينات اجتماعية لهم، وتنظيم عملهم.

إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة

وقال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، إنَّ إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة سوف يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء من خلال تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، ومن ثم يحدد اختصاصات هذا الصندوق، ونظام العمل به، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي.

وأكّد «عبدالمجيد» لـ«الوطن»، أنَّه سوف تكون هناك رسوم مقررة على صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة وسوف تكون بنسبة لا تقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، وسوف يحدد مشروع القانون العمل الجديد نظام تحصيلها، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفعل بصرف منحة لهم 1000 جنيه، وتمّ فتح باب التسجيل فيها منذ بداية شهر يناير الجاري.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس «عمال مصر» يوضح موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. من المستحقون؟

بدء حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع عمل الإسكندرية 

موعد تفعيل منصة تسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات

11 فئة تستحق صرف منحة العمالة غير المنتظمة في 2024.. قيمتها ألف جنيه

مصدر حكومي يكشف موقف صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة في يناير
بقلم سهيلة هاني