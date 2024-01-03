تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة بينما غادرت 9 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21 ألفا و543 طنًا تشمل 2402 طن ملح معبأ و8141 طن رمل و4400 طن مولاس و5000 طن يوريا و1600 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأشار بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 46 ألفًا و338 طنًا تشمل: 1773 طن قمح و9727 طن خردة و1594 طن زيت طعام و2312 طن خشب زان و4618 طن ذرة و6000 طن كسب صويا و550 طن بذرة كتان و8989 طن حديد و4775 طن أبلاكاش و6000 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4193 حاوية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131 ألفًا و623 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269 ألفًا و154 طنًا.