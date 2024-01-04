«حياة كريمة» تقدم 4 نصائح للوقاية من سرطان عنق الرحم

يحتفل العالم هذه الأيام بشهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وفي هذا الصدد أشارت المبادرة الرئاسية حيا كريمة، إلى أنّ أهمية سرطان عنق الرحم تأتي كونه في المرتبة الرابعة بين السرطانات الأكثر شيوعًا بين النساء حول العالم.

تشخيص سرطان عنق الرحم

وأوضحت حياة كريمة أنّه على الرغم من خطورة هذا النوع من السرطانات وانتشاره الكبير إلا أنه يمكن الشفاء منه إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة.

نصائح للوقاية من سرطان عنق الرحم

وقدّمت حياة كريمة عددا من النصائح الواجب اتباعها للوقاية من سرطان عنق الرحم وهي:

ـ تلقي لقاح الوقاية HPV من عمر 9 سنوات حتى 14 سنة ومن عمر 15 سنة فيما فوقها.

ـ الإقلاع عن التدخين حيث أثبتت الدراسات أنّ النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم.

ـ التأكد من تعقيم أجهزة الليزر المخصصة لإزالة شعر الجسد ويفضل استخدام أداة لمنع التلامس.

ـ يُوصى بإجراء فحوصات سرطان عنق الرحم بدءًا من سن 21 عامًا، وتجرى بشكل دوري كل 3 إلى 5 سنوات.