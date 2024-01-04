جامعة قناة السويس تعلن شروط السفر بقطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

أعلنت جامعة قناة السويس برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يتيح مشاركة طلاب الجامعة في رحلة قطار الشباب، المتجه إلى مدينتي الأقصر وأسوان في الفترة من 2 - 9 فبراير المقبل.

شروط الالتحاق بالرحلة

وبحسب بيان رسمي لجامعة القناة فإنه تم تحديد عدة شروط للالتحاق بالرحلة، تضمنت أن يكون الطالب المشترك مقيدًا بجامعة قناة السويس، بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وأن أن يكون مشاركا في الأنشطة بفاعلية، وله نشاط ملموس.

كما تضمنت الشروط ألا يكون الطالب أو الطالبة قد شارك بقطار الشباب أو رحلات شرم الشيخ خلال آخر عامين، وألا يكون الطالب قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، مع تسديد رسم الاشتراك وقدره 1800 جنيه.

إجراءات لتقديم في قطار الشباب

وأعلنت جامعة قناة السويس عن إجراءات التقديم والتي تشمل:

1- سحب استمارة اشتراك من أحد إدارات رعاية الشباب، طبقا للمجال الذي يتميز به، من الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

2- يقوم الطالب بالتوجه لإدارة النشاط المختص، يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 8-9 / 1 / 2024، في الفترة من 9 صباحا إلى 12 مساء.

3- يقوم الطالب باستيفاء الاستمارة مستكملا البيانات «الاسم، الكلية، الفرقة، النشاط، الرقم القومي، العنوان، رقم الهاتف»، مع إرفاق صورة الرقم القومي .

4- يتم فحص الاستمارات وإعلان القائمة الأساسية والاحتياطية، يوم الأربعاء الموافق 10 / 1 / 2024.

5- يتم تسديد الرسوم الخاصة بالرحلة يوم الخميس الموافق 11 / 1 /2024.

6- في حالة تخلف أحد المشتركين من القائمة الرئيسية أو الاعتذار، يتم التبديل من قائمة الطلاب الاحتياطية.