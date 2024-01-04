أحمد العوضي يرد على انتقادات «العسيلي» لمسابقاته: «يعمل زيي»

قال الفنان أحمد العوضي، إنّه لم ينزعج من انتقادات المطرب محمود العسيلي له، من خلال أحد البرامج التلفزيونية، التي أوضح خلالها أنّ «العوضي»، يقدم تلك المسابقات لجمهوره، من أجل الدعاية لنفسه فقط وأنها فكرة تسويقية، لكنها لا تصلح من الناحية الإنسانية كما يروج لها «العوضي»، وإلا ستصبح عطفًا على الجمهور.

أحمد العوضي يرد على انتقادات «العسيلي»

وأوضح «العوضي»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يحترم المطرب محمود العسيلي، لكنه فرد واحد، مشددًا على احترامه له، وأنّه يقدم المسابقة لأخواته والمتسابقين لديه وعددهم لا يحصي، قائلًا: «أنا بدعوه أنه يعمل زيي».

تفاصيل فيلم الإسكندراني

وينافس الفنان أحمد العوضي، في موسم أفلام رأس السنة، من خلال أولى بطولاته السينمائية في فيلم «الإسكندراني»، ويشارك معه في بطولته، عدد كبير من الفنانين من بينهم زينة، محمد رضوان، عصام السقا، محمد صلاح آدم، بيومي فؤاد، وآخرين، والفيلم من قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.