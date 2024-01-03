أحمد العوضي يخطف الأنظار بإنسانيته في العرض الخاص لفيلمه «الإسكندراني»

احتفل الفنان أحمد العوضي، مساء أمس، بالعرض الخاص لأولى بطولاته المطلقة بالسينما من خلال فيلم «الإسكندراني»، والذي ينافس به في موسم أفلام رأس السنة، وحرص على حضور العرض الخاص عدد كبير من الجمهور الذي يعتبرهم أحمد العوضي أشقاءه.

مواقف أحمد العوضي الإنسانية

وخلال فعاليات العرض الخاص خطف أحمد العوضي الأنظار بقوة للعديد من مواقفه الانسانية وشهامته، التي تنم عن بطل شعبي حقيقي وقريب من جمهوره، ويعتبر نفسه واحدًا منهم، والتي يستعرضها «الوطن»، فى التقرير التالي :

شهد العرض الخاص للفيلم حشدا جماهيريا كبيرا، الذين التفوا حول الفنان أحمد العوضي فور وصوله للسينما وحرص على التقاط الصور معهم وعدم إحراج أي شخص من الجمهور.

كما فتح الفنان أحمد العوضي ولأول مرة عدد قاعات إضافية بالسينما مع انطلاق العرض الخاص للفيلم، حتى يتيح الفرصة للجمهور في مشاهدته معه مجانًا.

قاعات السينما ترفع شعار «كامل العدد»

رفعت جميع قاعات السينما لافتة «كامل العدد»، ولم يجد الفنان أحمد العوضي مقعدًا للجلوس عليه، فظل واقفًا على قدميه داخل قاعة العرض، وبعدها جلس على السلم بالقاعة فى تواضع شديد منه وترحيب لجمهوره.

حرص «العوضي» على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره أثناء تسجيل اللقاءات الصحفية على الريد كاربت، وفي إحدى المرات حمل طفلة على ذراعيه أثناء التسجيل لعدم رغبتها في تركه.

فاجأته سيدة عجوز أثناء إجراء اللقاءت الصحفية قائلة: «حبيبى أحلى على الأحلى» وقامت بالدعاء له ليترك اللقاء ويستقبلها بحفاوة.

بعد انتهاء العرض الخاص طلب منه أحد المعجبين وهو من ذوي القدرات الخاصة التقاط صورة معه، فأوقف من معه حتى يتيح له الفرصة في تحقيق طلبه.