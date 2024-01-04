رفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد في ملوي بالمنيا

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، عددًا من الكنائس والمطرانيات بمدينة ملوي، رفقة نواب رئيس وسكرتير المركز وعدد من الجهات المعنية، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما أعلن رئيس المدينة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات بالمركز والمدينة، استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وكلف «السايس»، رؤساء الوحدات المحلية التسع ورؤساء الأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين المركز والمدينة، خاصة في محيط الكنائس والمطرانيات، ومتابعة رفع القمامة، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وتركيب لمبات الإنارة اللازمة.

منع انتظار السيارات بمحيط الكنائس

وأضاف أنّه جرى التنسيق مع القيادات الأمنية بالمركز والمدينة، لمنع انتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس والأديرة، خاصة بالمداخل والمخارج، ومتابعة وتلقي البلاغات أولًا بأول، مشيدًا بالدور الذي تؤديه قوات الشرطة، في تأمين المواطنين بالمركز والمدينة، ووجه رؤساء القرى التسع والأحياء، برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ورفع وإزالة أية اشغالات، ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية.

وهنأ رئيس المدينة، أبناء ملوي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمنياته بأنّ ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وداعيًا المولى العلي القدير، أنّ يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، وأنّ يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.