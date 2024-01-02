رئيس حي «التبين» بالقاهرة يتفقد محيط الكنائس لمتابعة استعدادات عيد الميلاد

أجرى الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس حي التبين بالقاهرة، مساء أمس الأحد، جولة لمتابعة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد وإجراءات تأمين الكنائس، وخلال الجولة تفقد محيط كنائس الشهيد العظيم مار جرجس والكنيسة الرسولية بالتبين.

وأشار «إبراهيم» إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

صيانة دورية

ووجّه رئيس حي التبين بالقاهرة، المتابعة الميدانية وهيئة النظافة ومدير الإنارة، بتكثيف أعمال النظافة، ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، مشددًا على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع قسم الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.