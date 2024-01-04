«المنطقة الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات النقل الثانوي في الأسبوع الأول

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم، عدم تلقي أي شكاوى بشأن امتحانات النقل الثانوي، وذلك في نهاية الأسبوع الأول من الامتحانات، مشيرا إلى عدم تسجيل غرف المتابعة الفرعية والرئيسية أي شكوى بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

انتظام سير الامتحانات ومطابقة الأسئلة للمناهج

جاء ذلك خلال تفقد رئيس المنطقة الأزهرية، لسير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، بعدد من لجان شرق الزقازيق التعليمية؛ للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات، ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة، وشدد على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح والرصد واعتبار مصلحه الطلاب في المقام الأول.

امتحانات صفوف النقل الثانوي

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي والعلمي امتحان اليوم في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والتربية الفنية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي الامتحان في مادتي التفسير، واللغة الأجنبية الثانية، وطلاب القسم العلمي في مادتي التفسير، والكمياء.