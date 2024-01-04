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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محمد دحلان يحسم موقفه من الترشح لرئاسة فلسطين

كتب:

ماريان سعيد
01:33 م | الخميس 04 يناير 2024
محمد دحلان قيايد بحركة فتح

محمد دحلان قيايد بحركة فتح

قال محمد دحلان القيادي في حركة فتح، إن موقفه واضح ولن يغيره وأنه لا يبحث عن سلطة ولا يعمل ليل نهار من أجلها، مشيرا إلى أنه لا يرى نفسه في السلطة الآن ولا يريد ذلك.

وأضاف دحلان، خلال لقائه بالإعلامي طوني خليفة، إنّه لا يريد وهذا القرار وصل له، متابعًا: «لكني سأساعد ولا أتخلى عن فلسطين، ولكن لا أريد أن أكون موظفا وأخضع لأحد، لا أريد فالمسؤول عبد للناس».

وأضاف القيادي في حركة فتح أنّ زمن الرموز انتهى في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات، وأن زمن القيادة الفردية انتهى في عهد أبو مازن، مشيرا إلى أن زمن القيادة سيبنى بعد هذه الكارثة في إشارة لما تشهده فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023.

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بقلم ماريان سعيد