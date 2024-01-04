محمد دحلان يحسم موقفه من الترشح لرئاسة فلسطين

قال محمد دحلان القيادي في حركة فتح، إن موقفه واضح ولن يغيره وأنه لا يبحث عن سلطة ولا يعمل ليل نهار من أجلها، مشيرا إلى أنه لا يرى نفسه في السلطة الآن ولا يريد ذلك.

وأضاف دحلان، خلال لقائه بالإعلامي طوني خليفة، إنّه لا يريد وهذا القرار وصل له، متابعًا: «لكني سأساعد ولا أتخلى عن فلسطين، ولكن لا أريد أن أكون موظفا وأخضع لأحد، لا أريد فالمسؤول عبد للناس».

وأضاف القيادي في حركة فتح أنّ زمن الرموز انتهى في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات، وأن زمن القيادة الفردية انتهى في عهد أبو مازن، مشيرا إلى أن زمن القيادة سيبنى بعد هذه الكارثة في إشارة لما تشهده فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023.