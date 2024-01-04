دحلان: استهداف «العاروري» ليس مرهونا بحدث معين ولكن بالحرب على الفلسطينيين

قال القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، إنّ استهداف صالح العاروري ليس مرهونا بحدث معين، بقدر ما هو مرهون بالصورة الشاملة للحرب القائمة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر وحتى اللحظة، لافتًا إلى أنّه كان معروفا في منصبه، وإسرائيل سرّبت معلومة أنّها وضعته على مرمى الاغتيال.

وأضاف دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»، أنّ إسرائيل في حالة حرب لم تشهدها في السابق، هي تفاجأت وصُدمت، وكثير من معتقداتها السابقة حُطمت على أرض الواقع، وبالتالي، فقد وُضعت في زاوية لم تكن تفكر فيها.

وتابع القيادي الفلسطيني السابق: «نظرة المجتمع الدولي والعالم تجاه إسرائيل اختلفت، دولة الاحتلال تصارع الزمن من أجل استرداد قيمتها وهيبتها ووجودها وقدرتها على العمل، وبالتالي، إعطاء هذه الفرصة لإسرائيل في أن تضرب في قلب الضاحية الجنوبية يأتي لاستعادة ما هُدر من كرامتها عبر الشهور الثلاثة الماضية».