وزير التنمية ومحافظ المنوفية يناقشان مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية، للعام المالي 2023/2024 على مستوى مراكز المحافظة.

لقاء محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية

واستعرضا اللواء هشام آمنة، ومحافظ المنوفية خلال اللقاء، برامج الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات، ومنها قطاع الطرق بمراكز المحافظة، بإجمالي أطوال 87 كيلومتر تقريبًا، وباعتماد مالي أكثر من 285 مليون جنيه، بجانب مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع الكهرباء، باعتماد مالي أكثر من 56 مليون جنيه، والتي تضم توريد وتركيب أعمدة إنارة ومحولات كهرباء.

وأكد محافظ المنوفية، خلال اللقاء، حرصه الدائم على المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل معوقات التنفيذ، للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات.

هشام آمنة يوجه بسرعة إنهاء مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

وتابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين.