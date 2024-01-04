مدارس شمال سيناء تعلن جاهزيتها لامتحانات صفوف النقل

أعلنت غالبية المدارس والإدارات التعليمية في محافظة شمال سيناء جاهزيتها لامتحانات الصف الدراسي الأول، والتي ستنطلق، الثلاثاء المقبل، لصفوف النقل.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لـ«الوطن»، تشكيل لجان مرورية على جميع المدارس، في جميع الإدارات التعليمية، لمعرفة مدى جاهزية المدارس التي تقام بها لجان الامتحانات لمراحل النقل سواء في العريش، ورفح والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة، ونحل والحسنة والقسيمة بوسط سيناء.

أرقام الجلوس على المقاعد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه تم تجهيز الصفوف وكتابة أرقام الجلوس على المقاعد، وتجهيز اللجان، من حيث النظافة والترتيب، مع وضع لوح إرشادات وتوجيه للتلاميذ وفرق المراقبة من المدرسين، وهيئة التدريس والجهاز الإداري بكل مدرسة، بمعرفة إدارة القسم التعليمية، والتواصل اليومي المتواصل مع مديري المدارس والمختصين.

الأمور تسير بشكل طبيعي

وأشار رضوان إلى أنّ الأمور تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي من المشكلات التي تواجه عملية سير الامتحانات في موعدها الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع الإدارات، واتباع تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، والذي يتابع عملية التجهيزات، بالتنسيق مع رؤساء المدن والقرى والتجمعات السكنية.