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تطهير بيارات الصرف الصحي استعدادا لسقوط الأمطار في العريش

كتب:

حسين إبراهيم
02:08 م | الأربعاء 03 يناير 2024
بيارات الصرف الصحي بالعريش

بيارات الصرف الصحي بالعريش

بدأ مجلس مدينة العريش العمل على نظافة وتسليك بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار، من منطقتي العبور وعاطف السادات القريبة من منطقة سد الوادي.

وقال المجلس في بيان له اليوم، إنه جرى تسليك غرف تصريف الأمطار، والعمل على إزالة أوراق القمامة من البيارات في الطريق المؤدي إلى حي العبور، ومنطقة عاطف السادات.

تسليك بيارات الصرف الصحي بعدة مناطق

وأضاف مجلس المدينة أن فرق التجميل والصيانة تقوم بعملية تفتيشات موسعة على غرفة الأمطار وبيارات الصرف الصحي، والعمل على تسليكها، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار، والعمل على عدم تراكم المياه بشوارع المدينة

الجدير بالذكر أن قسم الصيانة والتجميل بمجلس مدينة العريش قد أول أمس بتركيب 12 غرفة تصريف أمطار جديدة، بعدما حددت الإدارة الهندسية أماكن تجمع رواكد الأمطار في تلك المناطق

تركيب غرف صرف جديدة بوسط العريش

حيث تم تركيب غرف تصريف أمطار، في طول الطريق الساحلي، ومنطقة سوق السمك، وميدان النصر والرفاعي والساعة بوسط المدينة، علاوة على مناطق شارع البريد والمستشفى وام القرى القريبة من استراحة المحافظ القديمة

وكان مجلس مدينة العريش قد قام بالعمل على تنظيف منطقة جسر الوادي من القمامة، والأوراق، تحسبا لقدوم سيل من مناطق وسط سيناء، محذرًا الأهالي من جيران المنطقة إلقاء القمامة في المكان.

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