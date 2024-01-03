انخفاض أسعار الخضروات في أسواق شمال سيناء.. البطاطس بـ10 جنيهات

انخفضت أسعار الخضروات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجلت البطاطس اليوم بأسواق العريش والشيخ زويد وبئر العبد 10 جنيهات للكيلو بدلا من 20 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وانخفضت أيضا أسعار الطماطم التي سجلت 7 جنيهات بدلا من 10 جنيه الأسبوع الماضي، وأيضا سجل كيلو الليمون 12 جنيها بدلا من 15 جنيها.

الموز بـ12 جنيها

وسجلت أسعار الفواكه انخفاضًا عن الأسبوع الماضي، وجاء سعر كيلو الموز السوبر 12 جنيها بدلا من 15 جنيها، واليوسفي 5 جنيه بدلا من 8 جنيهات للكيلو.

وقال سليمان يوسف أحد التجار بسوق العريش في تصريحات لـ«الوطن»، إن الانخفاض سببه زيادة المعروض، وان غالبية المزارع في المحافظات الأخرى قد قطفت المحصول بداية من منتصف الشهر الماضي.

وتوقع محمد حجاب تاجر خضروات أن يستمر الانخفاض في الأسعار طوال شهري يناير وفبراير، لوجود تباشير للمنتجات الشتوية، سواء من الطماطم أو البطاطس والكوسا والباذنجان والجزر والفلفل والليمون

تسجيل محاضر للمخالفين

بدورها أكدت اماني رسلان وكيل وزارة التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن الأسعار تنخفض حينما يزيد العرض، وان غالبية المنتجات الأن تشهد تراكم وتزايد من البضائع، ولذا فأن القاعدة الشرائية هي من تحكم، علاوة على أن هناك حملات يومية ومراقبة للأسعار من مباحث التموين، وملاحقة التجار وتسجيل محاضر للمخالفين.