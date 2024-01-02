تفاصيل التقديم في مسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع 30 ألف معلم.. باق أيام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل مسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع 30 ألف معلم ضمن الدفعة الثالثة، وذلك في إطار مبادرة التعاقد مع 150 ألف معلم مساعد على 5 سنوات، لسد عجز المعلمين بالمدارس، وفقا للشروط والتخصصات المطلوبة.

تفاصيل التعاقد مع 30 ألف معلم

وأوضح أن التقديم في مسابقة التربية الدفعة الثالثة لشغل 11 ألفا و144 وظيفة معلم مساعد فصل من الدفعة الثالثة، ستبدأ يوم 18 يناير حتى 31 من نفس الشهر، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلي أنه من المقرر إعلان بقية المسابقة لشغل 18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد مادة بعد التنسيق مع وزارة التعليم، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.

شروط المسابقة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقديم بمسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع المعلمين الدفعة الثالثة وهي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي/ابتدائي/ معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فاعلي.

- أن يجتاز الاختبار وفقا للقواعد المقررة.

- أن يجتاز التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.