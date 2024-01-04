دحلان يكشف أسباب عدم اغتياله حتى الآن: لم أرتكب أخطاء رفاقي

فجّر محمد دحلان القيادي الفلسطيني السابق، مفاجأة خلال حديثه في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي طوني خليفة بشأن عدم اغتياله حتى الآن، رغم سنوات النضال التي قضاها في سبيل القضية الفلسطينية.

وقال دحلان، إنّه لم يتم اغتياله بعد لأنه يعيش كمطلوب ولم يرتكب الأخطاء التي ارتكبها رفاقه وذهبوا ضحيتها، مشددا على أنّه ترك السلطة منذ أعوام لكنه لم يترك النضال وواجبه تجاه شعبه.

وفي رؤيته عن مصير غزة بعد انتهاء الحرب ومصير القيادة الفلسطينية، قال دحلان إنّ إسرائيل ستتوقف عن الحرب إذا رأت نفسها تتكبّد خسائر كارثية، لكن النصر مختلف فهو ليس بعدد الشهداء وأنك انتصرت ولكن هذه الحرب ستنتهي في الحالتين.

وتابع أنّه يرى أنّ نتنياهو وكثير من القادة الإسرائيليين سينتهون بانتهاء الحرب، ولكن الجهة الأخرى وهو الكيان الفلسطيني يستطيع أن يغير هذا الواقع إلى إنجازات سياسية بدعم من الدول العربية سواء سياسيا أو اقتصاديا.