محمد دحلان: نأمل أن يكون ما حدث في 7 أكتوبر درسا للإسرائيليين

قال القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، إنّ إسرائيل كانت تفخخ قطاع غزة بالإجراءات التعسفية والقمعية التي نفذتها عبر 15 عاما، وبالتالي كان هذا الانفجار متوقعا، ومن لا يتوقعه يكون واهما ومخطئا.

وأضاف دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»، أنّ ما حدث في 7 أكتوبر يضع إسرائيل على مفترق إما أن يخلق هذا الحدث أملا بين الشعبين أو أن يكون بوابة جهنم جديدة ودوامة من العنف والثأر المتبادل.

وتابع القيادي الفلسطيني السابق: «نأمل أن يكون هذا درس للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، فلا يمكن أن يجلب الاحتلال أمنا للشعب الفلسطيني، وقبلهم قالت جولدا مائير إن كبارهم يموتون وصغارهم ينسون، وبعدها قالوا سنطبع وسنكوي الوعي الفلسطيني، ولكن ما حدث أنّ الوعي الإسرائيلي هو الذي انكوى».