«عاشور وحجازي» يناقشان تحضيرات عقد حوار مجتمعي لتطوير المرحلة الثانوية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، اجتماعًا صباح اليوم، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، لمناقشة إطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

أهداف اجتماع وزارتي التعليم العالي والفني

واستهدف الاجتماع الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية ، بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي، واحتياجات سوق العمل، ومناقشة محاور المؤتمر، واللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، والإجراءات المطلوب اتخاذها، خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.