في اليوم العالمي للغة برايل.. «التعليم»: نوفر كل الدعم للطلاب المكفوفين

احتفلت مديرية التربية والتعليم في القاهرة باليوم العالمي للغة برايل، تحت رعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، والذي أكد أهمية توفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يكونوا متساوين في الحصول على الحقوق الممنوحة لغيرهم.

اليوم العالمي للغة البرايل

وأوضح مدير مديرية التعليم بالقاهرة في بيان، أنّ الاحتفال باليوم العالمي لبرايل بمولد مؤسس هذه اللغة «لويس برايل» الذى ولد في نفس اليوم عام 1809 بمدينة كوبفراي إحدى مدن باريس عاصمة فرنسا.

واستوحى برايل الفكرة من ضابط في الجيش الفرنسي ابتكر طريقه مشفرة يستطيع بها الجنود التخاطب دون كلام، وتتكون لغة برايل من عرض لرموز الأبجدية والرقمية من خلال 6 نقاط، تمثل الحروف والأرقام، ويمكن التعرف عليها باللمس، بما في ذلك رموز العلوم والموسيقى والرياضيات، وتستخدم لغة برايل في إنتاج الكتب والمطبوعات المكتوبة بالخط المرئي، وهذا يساعد المكفوفين في الحصول على المعلومات الهامة، ما يُحقق الكفاءة والمساواة.

وتعد طريقة برايل وسيلة الاتصال الوحيدة للمكفوفين في مجال التعليم والتعلم والاطلاع على الاتصالات المكتوبة في سياق الدمج الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادتان 21 و24 من اتفاقية حقوق الأشخاص.