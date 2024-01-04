«التعليم» تنتهي من وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها يوم 11 يناير، من قبل موجهي أول المادة بالإدارات التعليمية.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى رفع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الإلكترونية على المنصة الامتحانية من قبل المديريات والإدارات التعليمية، لقرب موعد امتحانات نصف العام.

وأشار إلى وضع أسئلة امتحانات أولي وتانية ثانوي الترم الأول وفق مواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بنسبة 85% من الأسئلة اختيار من متعدد يتم عقدها الكترونيا، و15% مقالي يجرى عقده ورقيا.

امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأعلنت الوزارة أن الحالات التي لا يجرى عقد فيها امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على أجهزة التابلت، وعقدها ورقيا في المدارس، وهي كالتالي:

- طلاب أولي وثانية ثانوي الدمج والمنازل.

- الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت حتى الآن بالمدارس.

- الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة غير المتصلة بالإنترنت.

- الطلاب الذين يتعرضون لأي مشكلة تقنية في أي مادة خلال أداء الامتحان.