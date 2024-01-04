«التعليم» توجّه الطلاب والمعلمين بعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جولة تفقدية اليوم، لمتابعة سير أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في مدرسة مصر المستقبل المتميزة للغات، وذلك بحضور الدكتور وفاء رضا مدير عام الإدارة، ومحمد الشابوري وكيل الإدارة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأدى طلاب الصف الأول و الثاني للمرحلة الإعدادية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، بينما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم وتكنولوجيا، وطلاب الصف الخامس والسادس يؤدون الامتحان في مادتي علوم ومهارات، ورياضيات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الالتزام التام بجميع القرارات الوزارية وعدم استخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين داخل اللجان الامتحانية بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار مدير المديرية إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظمت اليوم وفق الجداول المعلنة والمعتمدة، وأشاد بانضباط العملية الإمتحانية مؤكدا توفير الجو الملائم للطلاب، حيث اطلع على أوراق الامتحانات وتأكد من المواصفات الفتية للورقة وجودة طباعتها.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حوارار مع الطلاب حول مستوى الامتحان وناقشهم فيه.