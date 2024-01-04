انتهاء تدريب طلاب «مياه الإسكندرية» بمحطة تحلية مطروح

اُختتمت اليوم، فعاليات التدريب العملي لطلاب مدرسة مياه الشرب الثانوية الفنية بمحافظة الاسكندرية، التي تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتنسيق مع المهندس جويدة سليمان رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المياه بشركة مياه الإسكندرية وإدارة المدرسة بالإسكندرية بمحطة تحلية الرميلة في شرق مدينة مرسى مطروح.

تدريب طلاب «مياه الإسكندرية»

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إنّه في إطار المشاركة والمسؤولية المجتمعة، واستكمالاً لدور شركة مياه مطروح الرائد في نشر خبرتها العملية في كل المجالات ومنها التعليم الفني، استقبلت الشركة، 15 طالبًا في الصف الثالث الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب من محافظة الإسكندرية، لتدريبهم داخل محطة تحلية مياه البحر الرميلة والتابعة لشركة مطروح، تدريبًا عمليًا لتأهليهم للعمل في محطات التحلية، وتخرجهم من المدرسة كفنيين محطات تحلية.

وأضاف رئيس مياه مطروح، أنّ هذه الدفعة من طلبة مدرسة مياه الإسكندرية، هي الثانية، بعد استقبال الشركة الدفعة الأولى خلال العام الماضي، وأنّ التدريب استمر على مدار أسبوع، بدأ من يوم السبت الماضي ويُختتم اليوم الخميس.

تفاصيل تدريب الطلاب

وأوضح المهندس أحمد شحاتة، مشرف التدريب من شركة مياه الإسكندرية، أنّ الطلاب خلال فترة التدريب، يجري تعريفهم على مراحل معالجة مياه البحر وصولاً إلى المنتج النهائي لمياه شرب صالحة للاستهلاك، يعقبه التطبيق العملي عليها، الذي يبدأ من مرحلة المعالجة الابتدائية بعد استقبالها من المأخذ، ويتبعها مرحلة فصل الملح عن المياه، ومرحلة المعالجة النهائية وإنتاج مياه شرب بصورتها النهائية.