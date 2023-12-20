«مياه مطروح» ترفع حالة الطوارئ والجاهزية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، عن رفع حالة الطوارئ والجاهزية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

اصطفاف 60 سيارة ومعدة في مطروح

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب إن الشركة استعدت لمواجهة عدم استقرار حالة الطقس جرى اليوم، تنظيم اصطفاف شمل عدد 60 سيارة ومعدة من سيارات مياه وسيارات كسح صرف صحي ومعدات والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ يحدث.

استعدادات وتنسيق بين الجهات

وأكد محافظ مطروح علي الجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الاستعداد الدائم والتنسيق مع غرفة عمليات محافظة مطروح وجميع مجالس المدن، وحث على مواصلة العمل والاستعداد الدائم وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

تدريب فرق الطوارئ والأزمات

وأضاف رئيس مياه مطروح أن الشركة قامت بتدريب الفرق البشرية المختصة بالتعامل مع الأزمات والطوارئ وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة، وتنفيذ خطة استباقية تضمن الحلول السريعة والجذرية لأي مشكلة تحدث في الأحياء والمدن وعلي الطرق السريعة والدولية وغيرها.