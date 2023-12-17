تنفيذ 12 مشروعا بقطاعي مياه الشرب والصرف بمدن مطروح بتكلفة 6 مليارات جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ مشروعات شبكات الصرف الصحي في 4 مدن على مستوى المحافظة، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مشروعات خدمات البنية التحتية في المدن الأكثر احتياجا للشبكات.

إنشاء 12 مشروع مياه الشرب والصرف بمدن مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي بالمحافظة في الذكرى الـ108 من معركة وادي ماجد، إنه جرى تنفيذ 12 مشروعا تابعا للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة بلغت 6 مليارات و388 مليون جنيه، من بينها إنشاء مشروع الصرف الصحي المُتكامل في واحة سيوة، وفي مدن الحمام، والضبعة، والمرحلة الثالثة في مرسى مطروح.

مشروعات الصرف الصحي في باقي مدن مطروح

وأضاف محافظ مطروح أنه جاري استكمال مشروعات الصرف في المدن الأخرى بنطاق المحافظة، في ظل اهتمامات الدولة بمشروعات البنية التحتية، بجانب استكمال مشروعات في مياه الشرب في محطات التحلية لتغطية جميع المناطق المستحقة والتوسع في إنتاج مياه الشرب المحلاة من البحر بأحدث تكنولوجيا.