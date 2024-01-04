رئيس «مياه مطروح»: إحلال وتجديد أكبر محطة تنقية في العلمين (صور)

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد أكبر محطة تنقية مياه شرب الواقعة جنوب مدينة العلمين، وتهدف إلى تحسين جودة وكفاءة المياه المنقاة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.

محطة العلمين تنتج 165 ألف متر مكعب مياه

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح، اليوم، إنّ محطة العلمين تعمل على تنقية مياه الشرب، وتستخدم مياه ترعة الحمام الممتدة من نهر النيل، كمصدر للمياه الخام، وتنتج نحو 165 ألف متر مكعب في اليوم، من المياه المنقاه، وتخدم منطقة الساحل الشمالي بداية من مدينة الحمام وحتى مدينة مرسى مطروح.

وأكد رئيس شركة مياه مطروح، جهود العاملين بالمحطة، ومنهم فريق من المهندسين والفنيين والعمال، وحثهم على الاستمرار في العمل بروح الفريق والمسؤولية والإخلاص والتفاني، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على بيئة العمل.

إحلال وتجديد جميع محطات مطروح

وأضاف رئيس الشركة أنه يجري متابعة استمرار أعمال الإحلال والتجديد بجميع محطات وأفرع الشركة بالمحافظة، وأنه يسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من جودة وسلامة المياه.